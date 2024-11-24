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Юморная подача блюд...

Юморная подача блюд...

Давайте добавим немного юмора в подачу привычной для нас еды. Зачем? Чтобы поднять настроение себе и своим близким или пробудить аппетит у детей :) Блюда дополняются простыми продуктами, а в итоге получаются  забавные композиции, над которыми будут смеяться и вкушать с удовольствием! Бутерброды, яичница, выпечка, каша и вторые блюда выглядят так мило :) https://dzen.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Оригинально.
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