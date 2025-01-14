«Теперь удалите Ubisoft Connect, и другое дело»: Far Cry 3 и Far Cry 4 наконец получили подде...

«Теперь удалите Ubisoft Connect, и другое дело»: Far Cry 3 и Far Cry 4 наконец получили поддержку достижений SteamФранцузский издатель и разработчик Ubisoft в последние месяцы (на фоне финансовых проблем) начал активнее поддерживать свои игры в Steam.
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