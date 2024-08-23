Казаки разведывательной бригады «Терек» захватили в бою знамя нацбата «Кракен» К настоящему времени более 35 тыс.
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Казаки разведывательной бригады «Терек» захватили в бою знамя нацбата «Кракен» К настоящему времени более 35 тыс.
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