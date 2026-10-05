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В Подмосковье задержали незаконно удерживавших и эксплуатировавших людей

В Подмосковье задержали незаконно удерживавших и эксплуатировавших людей

В городском округе Раменское в Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в организации преступной схемы с незаконным лишением людей свободы и эксплуатацией их труда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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