"Ростех" передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130

Принадлежащий входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Иркутский авиационный завод изготовил и передал министерству обороны России новую партию учебно-боевых самолетов Як-130.
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