В Нижнем Новгороде закроют второй сход станции метро «Ленинская»

В Нижнем Новгороде с 10:00 12 октября из-за ремонта кровли временно перекроют второй сход станции метро «Ленинская».
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