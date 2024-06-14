Вслед за аэропортом Борисполь ВКС России ударили по киевскому аэродрому Жуляны

Подполье сообщило об ударе по ещё одному военному объекту в столице Украины.По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, русская армия нанесла ракетный удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве.
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