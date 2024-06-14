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Вслед за аэропортом Борисполь ВКС России ударили по киевскому аэродрому Жуляны

Вслед за аэропортом Борисполь ВКС России ударили по киевскому аэродрому Жуляны

Подполье сообщило об ударе по ещё одному военному объекту в столице Украины.По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, русская армия нанесла ракетный удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Все аэродромы,способные принять натовскую технику, должны быть уничтожены!!!!
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20 час.

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