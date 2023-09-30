Путин заявил, что РФ намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении своего абхазского коллеги Аслана Бжании с национальным праздником республики Днем победы и независимости заявил, что Россия намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности.