Путин заявил, что РФ намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении своего абхазского коллеги Аслана Бжании с национальным праздником республики Днем победы и независимости заявил, что Россия намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности.
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