Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • fedod
    Побольше таких уехало бы и кислорода станет больше ,  и земля будет чище.Вы не понимаете! ...
  • Георгий Михалев
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Путин заявил, что РФ намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности

Путин заявил, что РФ намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении своего абхазского коллеги Аслана Бжании с национальным праздником республики Днем победы и независимости заявил, что Россия намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности.

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