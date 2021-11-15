В Госдуму внесли проект закона о запрете на Байкале неэкологичных моющих средств

Депутат Государственной Думы России от Иркутской области Сергей Тен рассказал, что в Думу внесен законопроект, которым предлагается ряд нововведений для потребительского рынка в двух ключевых экологических зонах Байкальской природной территории.
Депутат Государственной Думы России от Иркутской области Сергей Тен рассказал, что в Думу внесен законопроект, которым предлагается ряд нововведений для потребительского рынка в двух ключевых экологических зонах Байкальской природной территории.
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