Сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов по соглашениям с Минэнерго продлены до 1 июля 2027 года.
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