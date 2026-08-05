У Киева появился новый враг. Сельскому хозяйству Украины пришел конец

Климатические изменения несут серьезные риски для сельского хозяйства на Украине, пишет "Телеграф". Экстремальная жара уже отражается на урожае, а оросительные проекты требуют огромных вложений и невозможны в условиях конфликта.
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