Первый Форум социального предпринимательства пройдет в Москве

Сегодня стало известно, что в Москве пройдет первый Форум по развитию малого и среднего бизнеса. Это важное мероприятие соберет представителей городских и федеральных ведомств, малого и среднего бизнеса, крупных компаний, институтов развития и некоммерческих организаций.