Североатлантический циклон принесет снег и холод в Омскую область. Местами даже днем будет минусовая температура.
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Североатлантический циклон принесет снег и холод в Омскую область. Местами даже днем будет минусовая температура.