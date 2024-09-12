Почему дергается глаз и когда пора бить тревогу и идти к врачу

Люди привыкли не обращать внимание на легкие подергивания века. Но стоит ли всегда относиться к этому «сбою» так легкомысленно? В напряженные моменты многие наверняка сталкивались с такой распространенной проблемой как подергивания века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии