Политнавигатор В воскресенье с концерта ДДТ в болгарской Софии вывели из зала зрительницу, развернувшую украинский флаг.
Охрана выгнала заукраинцев с концерта DDT
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Государственный флаг Украины или передан из Австро-Венгрии (флаг одной из земель Австрии) или взяли у шведов времен Карла ХII (для отличия казаков Мазепы).
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3 час.
А
Андрей
Молодец охрана!
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Цвет флага общества Даунов такой же.
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14 мин.
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