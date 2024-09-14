«Для борьбы с Россией нужно менять армию»: норвежские аналитики перечислили «узкие места» в вооруженных силах

Андрей Шишинов

Ага. Танки на газе от пуканья коровок с запасом хода 10 км и боевые самолёты на солнечных батареях со скоростью аж 250 км в час. А для защиты от сармата или булавы хорошо использовать зонтики, широкополые шляпы или (как хохлы от калибров) банки с огурцами.