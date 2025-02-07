Задержанная ФСБ в Воронеже женщина проходила спецподготовку на базе в Киеве

Взятая ФСБ воронежская диверсантка планировала покушение на высших офицеров МО России, и получала навыки боевого дела на базу ГУР в Киеве.
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