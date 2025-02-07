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Царьград

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Задержанная ФСБ в Воронеже женщина проходила спецподготовку на базе в Киеве

Задержанная ФСБ в Воронеже женщина проходила спецподготовку на базе в Киеве

Взятая ФСБ воронежская диверсантка планировала покушение на высших офицеров МО России, и получала навыки боевого дела на базу ГУР в Киеве.

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Комментарии
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Амара Карпова
Как это мерзавка приехала в Россию?😱
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21 час.
АД
Александр Данилов
Почему нельзя отменить мораторий на смертную казнь????
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21 час.
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