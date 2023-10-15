Тест: Сколько денег выиграете вы в «Что? Где? Когда?» прямо сейчас

Только в нашем тесте вы можете узнать, сколько могли бы заработать своим собственным умом! фото: Стоп-кадр из видео с YouTube-канала «Что? Где? Когда?»В нам редакцию все чаще стали приходить письма с просьбами одолжить сотню до получки.