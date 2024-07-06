Театр абсурда
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Театр абсурда

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Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

Бывшая замглавы Минобороны Шевоца опровергла сообщения о своем отъезде из РФ во Францию   Бывшая заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова прокомментировала сообщения о том, что она якобы покинула территорию страны.

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Комментарии
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А Кудасов
с тувинкой Нарусовой со всесторонней поддержкой  Ксюши (без нац-ти и Родины).
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10 час.
ninikooo Митусова
👍👍👍
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9 час.
Александр Клишин
Пишут что  земля плоская. Проблема нашей страны, в таких дибилах которые не хотят думать, а верят в то что увидят написанное  на заборе.
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9 час.

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