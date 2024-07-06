Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

Бывшая замглавы Минобороны Шевоца опровергла сообщения о своем отъезде из РФ во Францию Бывшая заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова прокомментировала сообщения о том, что она якобы покинула территорию страны.
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