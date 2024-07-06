Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

с тувинкой Нарусовой со всесторонней поддержкой Ксюши (без нац-ти и Родины).

Александр Клишин

Пишут что земля плоская. Проблема нашей страны, в таких дибилах которые не хотят думать, а верят в то что увидят написанное на заборе.