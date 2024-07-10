Во Франции за антифранцузскую позицию лишили гражданства «панафриканиста»

Антифранцузская позиция «панафриканиста» Кеми Себа, чернокожего националиста и сторонника Black Lives Matter, привела к лишению его французского гражданства, 9 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии