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Во Франции за антифранцузскую позицию лишили гражданства «панафриканиста»

Во Франции за антифранцузскую позицию лишили гражданства «панафриканиста»

Антифранцузская позиция «панафриканиста» Кеми Себа, чернокожего националиста и сторонника Black Lives Matter, привела к лишению его французского гражданства, 9 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.

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