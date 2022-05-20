Вучич: Сербы должны знать о решимости Сербии идти европейским путём

Президент Сербии Александр Вучич провёл переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. После этих переговоров Вучич заявил о том, что «сербы должны знать о решимости Сербии идти европейским путём» Получается, что не все сербы сегодня об этом знают, и президент пытается убедить граждан в необходимости принятия именно такого решения? По словам Александра Вучича, целью для Сербии является полноправное членство в Евросоюзе: Граждане страны должны знать, что для нас важна решимость в плане движения по европейскому пути.