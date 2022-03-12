Daily Storm

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Минобороны опубликовало видео, как российский десант высаживается на аэродроме на Украине

Минобороны опубликовало видео, как российский десант высаживается на аэродроме на Украине

На кадрах видно, что российские военные вооружены противотанковыми управляемыми комплексами и минометамиМинобороны РФ опубликовало видео высадки российских десантников на одном из аэродромов на Украине.

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