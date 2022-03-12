Минобороны опубликовало видео, как российский десант высаживается на аэродроме на Украине

На кадрах видно, что российские военные вооружены противотанковыми управляемыми комплексами и минометамиМинобороны РФ опубликовало видео высадки российских десантников на одном из аэродромов на Украине.
Популярные статьи
- Радио Sputnik с 9 марта займет частоту «Эха Москвы», вещавшего более 30 лет
- В Союзе защиты прав потребителей заявили, что закрытие «Макдоналдс» и Coca-Cola станет подарком для российских производителей
- Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить въезд в Россию знаменитостям, покинувшим страну ради «островков счастья»
Свежие комментарии