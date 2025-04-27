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Папа Римский Франциск желает скромную гробницу: вложение в благотворительность

Папа Римский Франциск желает скромную гробницу: вложение в благотворительность

Папа Римский Франциск оставил распоряжение похоронить его в простой гробнице в Санта-Мария-Маджоре. Перед этим он потратил свои средства на выкуп макаронной фабрики при римской тюрьме для несовершеннолетних.

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