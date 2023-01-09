smi.today

4 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Индии, США и ООН осуждают беспорядки в Бразилии и поддерживают действующие власти

В Индии, США и ООН осуждают беспорядки в Бразилии и поддерживают действующие власти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсетях осудили антиправительственные беспорядки в Бразилии и заявили о полной поддержке действующие власти этой страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх