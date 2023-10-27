Перенос Star Wars Outlaws, Xbox меняет руководство, технический анализ и первые оценки Alan Wake 2…

Состоялся релиз Alan Wake II, появились первые обзоры журналистов, а также технический анализ PS5-версии от Digital Foundry; в «новой игре+» в Alan Wake II можно будет открыть новые видеоролики и страницы романа ужасов; Ubisoft перенесла свою новую «большую игру», возможно, Star Wars Outlaws; главной фичей Arizona Sunshine 2 станет пёсель-помощник; Microsoft хочет избежать провалов а-ля Refall посредством перемен в руководстве; в ранний доступ Steam ворвалась .