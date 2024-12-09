Сирия обратилась к ООН: Остановить агрессию Израиля

Постпред Сирии при ООН потребовал от международного сообщества остановить израильскую агрессию.Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Кусей ад-Дахак обратился к Совбезу международной организации и лично к её генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии