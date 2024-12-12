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Глава Туркмении назвал нейтралитет средством сохранения стабильности

Глава Туркмении назвал нейтралитет средством сохранения стабильности

Нейтральный статус государства является залогом стабильности и безопасности на междунардной арене, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов 12 декабря в поздравлении народу страны с Международным днем нейтралитета.

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