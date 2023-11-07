В РФ начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Модест

Минсельхозу проблем не хватает? Для целлюлозы у нас есть леса, зачем ещё сельхозземли под это занимать? Мы лес на экспорт гоним, а себе мискантус будем выращивать? Сколько можно получить тонн целлюлозы с гектара леса? Справочник говорит, что более сорока тонн, в десять раз больше, чем с мискантуса. Налицо распил средств на науку в ИЦиГ СО РАН, причём очень слабо прикрытый.