На территории РФ стали внедрять в сельское хозяйство новую экзотическую культуру под названием мискантус для переработки в целлюлозу.
В РФ начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру мискантус
Комментарии
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Модест
Минсельхозу проблем не хватает? Для целлюлозы у нас есть леса, зачем ещё сельхозземли под это занимать? Мы лес на экспорт гоним, а себе мискантус будем выращивать? Сколько можно получить тонн целлюлозы с гектара леса? Справочник говорит, что более сорока тонн, в десять раз больше, чем с мискантуса. Налицо распил средств на науку в ИЦиГ СО РАН, причём очень слабо прикрытый.
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