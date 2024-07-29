Новый рекорд: самолёт Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км Боевой самолет Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км.
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Новый рекорд: самолёт Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км Боевой самолет Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км.
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