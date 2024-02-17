Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности © AP Photo / Markus Schreiber Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
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