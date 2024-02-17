Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОВ Авдеевке поднял...
  • Алексей Горшков
    Ну Путин и прикололся насчёт Байдена! Если бы тот хоть немного соображал - он бы обиделся! И ничего ведь не предъявиш...Путин: Байден выг...
  • Галина Смирнова
    Таки светлоликие - завсегда на стороне прогрессивного человечества! А прогрессивное человечество, ясен перец, не може..."Трясясь в прокур...

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности © AP Photo / Markus Schreiber Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Бумага для туалета.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх