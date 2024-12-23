Прошло исследование: сельдь эволюционировала и стала есть рыбу в Балтийском море

Такая сельдь отличается от обычной балтийской более быстрым ростом и большей жирностью.Шведские исследователи обнаружили уникальную эволюцию популяции сельди в Балтийском море, которая сменила привычный рацион на рыбу вместо планктона.
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