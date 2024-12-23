Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльфено4ек Чумазикова
    Неужели надо быть дипломированным стратегом, чтоб понимать, что чем больше мы возимся с этой недостраной, тем больше ..."Бить Москву" - "...
  • Владимир Уфимцев
    Какая сука всех их впускает? Расстрелял бы этих сволочей!...В Ульяновской обл...
  • Arnold Резников
    Как можно говорить о детях такое? Совсем озверел и ничего не соображает этот Слезунов. А наши много понимают, приходя...Член ОП Лянге: Си...

Прошло исследование: сельдь эволюционировала и стала есть рыбу в Балтийском море

Прошло исследование: сельдь эволюционировала и стала есть рыбу в Балтийском море

Такая сельдь отличается от обычной балтийской более быстрым ростом и большей жирностью.Шведские исследователи обнаружили уникальную эволюцию популяции сельди в Балтийском море, которая сменила привычный рацион на рыбу вместо планктона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх