РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Изделиями с RFID-чипами горожане пользуются каждый день В своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские предприятия выпускают инновационные товары, которые призваны заменить импортные аналоги на российском рынке.

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