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В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодёжи. 10 тыс. участников из 191 страны

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодёжи. 10 тыс. участников из 191 страны

Официальная церемония открытия состоялась 13 сентября, однако гости начали съезжаться ещё 11-го. Как рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, сразу прибыли участники из 47 стран, включая Австралию.

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