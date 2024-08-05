Магическая дата 08.08: Володина предрекла неожиданные радости для трех знаков зодиака Юлия ЧелкановаС приближением даты 8 августа астролог предсказывает, что этот день станет знаковым для некоторых представителей зодиакального круга.
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