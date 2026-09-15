Сергей Зверев предупредил о скрытых камерах у косметологов

Сергей Зверев предупредил о рисках посещения косметологов из-за скрытых камер. На мероприятии Nikita Karsten и You Wanna он сказал, что скрытая съемка стала обычной практикой.
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