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Явка на выборах в Госдуму составила 31,12% на 12:10 по московскому времени

Явка на выборах в Госдуму составила 31,12% на 12:10 по московскому времени

Явка на выборах в депутатов Государственной думы на 12:10 составила 31,12% избирателей. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

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