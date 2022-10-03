«В Кубке мы свое еще возьмем» — Михаил Кержаков

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил «Матч ТВ», что победа над «Ростовом» в 11‑м туре МИР РПЛ была очень важна для команды, особенно после поражения от «Спартака» (0:3) в ФОНБЕТ Кубке России.
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