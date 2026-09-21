SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

40-летнему Халку стало плохо в матче с «Коринтианс». Экс-игроку «Зенита» вышел на 2-й тайм и оформил дубль

40-летнему Халку стало плохо в матче с «Коринтианс». Экс-игроку «Зенита» вышел на 2-й тайм и оформил дубль

В ночь на 21 сентября (мск) состоялся матч 28-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Флуминенсе» в гостях победил «Коринтианс» — 3:1.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым