Владимиру Якушеву представили уникальные разработки южноуральского предприятия

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО посетил Снежинск. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Владимир Якушев побывал на производственных площадках Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.
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