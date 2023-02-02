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Владимиру Якушеву представили уникальные разработки южноуральского предприятия

Владимиру Якушеву представили уникальные разработки южноуральского предприятия

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО посетил Снежинск. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Владимир Якушев побывал на производственных площадках Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.

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