Индия планирует закупать у «Роснефти» нефть по дубайским ценам Наталья МарковаИндийский государственный нефтепереработчик BPCL ведет переговоры с «Роснефтью» о покупке примерно 6 миллионов метрических тонн (43,8 миллиона баррелей) российской нефти.