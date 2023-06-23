Пронедра

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Индия планирует закупать у «Роснефти» нефть по дубайским ценам

Индия планирует закупать у «Роснефти» нефть по дубайским ценам

Индия планирует закупать у «Роснефти» нефть по дубайским ценам Наталья МарковаИндийский государственный нефтепереработчик BPCL ведет переговоры с «Роснефтью» о покупке примерно 6 миллионов метрических тонн (43,8 миллиона баррелей) российской нефти.

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