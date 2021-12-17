Происшествия

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В Приморском крае депутат Находкинской городской думы признан виновным в мошенничестве при строительстве жилого микрорайона

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении депутата Находкинской городской Думы.

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