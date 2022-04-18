«Алания» - команда очень веселая. «Зениту» нельзя недооценивать соперника, который выходит с запредельным настроем. На этом не один фаворит обжигался

В ближайшую среду «Зенит» встречается в Грозном с «Аланией» в четвертьфинале Кубка России. Может, есть смысл ближайший резерв попробовать? Экс-хавбек петербургской команды Максим Деменко считает, что «Зениту» не стоит недооценивать соперника.