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«Алания» - команда очень веселая. «Зениту» нельзя недооценивать соперника, который выходит с запредельным настроем. На этом не один фаворит обжигался

«Алания» - команда очень веселая. «Зениту» нельзя недооценивать соперника, который выходит с запредельным настроем. На этом не один фаворит обжигался

В ближайшую среду «Зенит» встречается в Грозном с «Аланией» в четвертьфинале Кубка России. Может, есть смысл ближайший резерв попробовать? Экс-хавбек петербургской команды Максим Деменко считает, что «Зениту» не стоит недооценивать соперника.

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