Женщина выжила при столкновении с цементовозом в Бурятии

Женщина выжила в страшной аварии в пригороде Улан-Удэ, где ее автомобиль столкнулся с цементовозом. По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) по Республике Бурятия, 34-летняя женщина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Shakman.