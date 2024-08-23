Женщина выжила при столкновении с цементовозом в Бурятии

Женщина выжила в страшной аварии в пригороде Улан-Удэ, где ее автомобиль столкнулся с цементовозом. По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) по Республике Бурятия, 34-летняя женщина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Shakman.
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