Мэра Новосибирска Анатолия Локтя возмутила безответственность его подчиненных. В городе не хватает снегоуборочной техники, а половина грейдеров сломалась из-за крепких морозов.
Ничего не видят, не слышат и не делают – только говорят: мэра шокировали подчиненные
Комментарии
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Виталий
Какие немощные управленцы в регионах. Из-за несамостоятельности вынуждают народ обращаться к главе государства. А эти ребята зачем сидят на должностях? Постоянно публикуются сообщения, что за превышение должностных полномочий происходят перестановки на местах. Значит, они могут напрягаться, когда нужно в их личных интересах. Просто не хотят работать. Гнать их от власти, метлой гнать.
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11 час.
Boris Borisov
Какие идиоты придумали выборность мэров ?? Их должен назначать президент! Только так. ( не в смысле Путин , а в смысле должность президент ).
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10 час.
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