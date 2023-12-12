Ничего не видят, не слышат и не делают – только говорят: мэра шокировали подчиненные

Виталий

Какие немощные управленцы в регионах. Из-за несамостоятельности вынуждают народ обращаться к главе государства. А эти ребята зачем сидят на должностях? Постоянно публикуются сообщения, что за превышение должностных полномочий происходят перестановки на местах. Значит, они могут напрягаться, когда нужно в их личных интересах. Просто не хотят работать. Гнать их от власти, метлой гнать.