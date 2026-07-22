Опрошенные москвичи готовы переехать на Юг ради повышения дохода

Почти четверть москвичей рассматривают южные регионы России для переезда ради работы. Опрос компании "22/11 Девелопмент" показал, что Юг привлекает жителей Москва благодаря климату и возможностям, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ленинградской области.