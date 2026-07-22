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Царьград

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Опрошенные москвичи готовы переехать на Юг ради повышения дохода

Опрошенные москвичи готовы переехать на Юг ради повышения дохода

Почти четверть москвичей рассматривают южные регионы России для переезда ради работы. Опрос компании "22/11 Девелопмент" показал, что Юг привлекает жителей Москва благодаря климату и возможностям, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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