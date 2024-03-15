За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие

В Иванове в 08-05 на проспекте Строителей 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста», при выезде с прилегающей территории, совершил столкновение с движущимся по главной автомобилем «ВАЗ 2115», под управлением 30-летнего мужчины.