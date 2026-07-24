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Царьград

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Прокуратура: в Красноярске раскрыт картельный сговор на 173 млн₽

Прокуратура: в Красноярске раскрыт картельный сговор на 173 млн₽

В Красноярске возбудили уголовное дело против группы компаний "Тамерлан". Охранные фирмы на протяжении шести лет манипулировали торгами на охрану соцобъектов, заключая контракты на сумму более 173 миллионов рублей.

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