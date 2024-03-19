Выйдет ли Армения из ОДКБ и что это значит для России в 2024 году

В сентябре прошлого года мы уже писали об ухудшении отношений России и Армении, в том числе по поводу членства последней в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, помимо двух стран, также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.