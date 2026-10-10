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Куркова, Малышева, Климова: шесть пар звёзд с одинаковым возрастом, но с разными эпохами

Паспортный возраст для экрана — почти пустой звук. Две женщины с одной и той же цифрой в документах подходят к ней с разным лицом, разной фигурой и разной историей за плечами.

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