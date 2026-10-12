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Большой Ундугун очистят от водорослей и пней за 2,6 млн рублей

Большой Ундугун очистят от водорослей и пней за 2,6 млн рублей

Контракт на восстановление и экологическую реабилитацию озера Большой Ундугун выиграл индивидуальный предприниматель Алексей Матвеев из Шерловой Горы.

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